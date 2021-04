Il teak | l' oro verde che alimenta la guerra civile del Sud Sudan

(Di martedì 27 aprile 2021) AGI - La guerraha un motore green e di alimenta di uno dei legni più pregiati al mondo, il. Il legno pregiato delle piantagioni e delle foreste del Sud, dove opera Christian Carlassare, il vescovo italiano ferito da un gruppo di guerriglieri dinka, è razziato illegalmente in grandi quantità e costituisce una delle maggiori fonti di finanziamento dei gruppi armati che si sono combattuti durante la guerra– terminata ufficialmente con un accordo firmato nell'agosto del 2018 – e che ancora oggi si combattono in diverse zone del paese. Al saccheggi, scrive il sito Nigrizia, ha partecipato e partecipa anche l'esercito nazionale. Particolarmente instabile e insicura è la regione dell'Equatoria, proprio quella dove si trovano le vastissime aree forestali e le imponenti piantagioni di ...

