Il Senato approva il Recovery Plan con 224 sì, 16 no e 21 astenuti (Di martedì 27 aprile 2021) Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sul Recovery Plan presentato oggi martedì 27 aprile dal presidente del Consiglio Mario Draghi con 224 sì, 16 no e 21 astensioni. Tutte le forze di maggioranza hanno votato in favore del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo di rilanciare l'economia italiana dopo la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Si è astenuto invece Fratelli d'Italia, guidato di Giorgia Meloni. Il governo è ora pronto a trasmettere il documento alla Commissione Europea, che dovrà dare l'OK definitivo, e iniziare a corrispondere la prima tranche dei 191,5 miliardi di euro messi a disposizione a partire da giugno. I fondi del Next Generation Eu, di cui 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto, dovranno essere utilizzati nel periodo 2021-2026. "Oggi è un giorno ...

