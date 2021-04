I numeri in chiaro, Pregliasco: «Il trend è ancora in calo. Un concerto a San Siro? Forse per l’estate 2022» (Di martedì 27 aprile 2021) «Siamo come una molla tenuta compressa per tanto tempo, la cosa giusta è far sì che questa molla non si apra tutto d’un botto. In alternativa il prezzo da pagare sarà alto». Il professor Fabrizio Pregliasco commenta a Open i dati del bollettino giornaliero sull’andamento del Covid diffusi dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute, che oggi delineano un trend «in discesa che però ancora non conforta del tutto». «La quota dei positivi si è abbassata», spiega il professore, «esaminando il dato vediamo che anche questa settimana, come la scorsa, il trend si mantiene in calo. Un dato che ci dice ancora molto sull’urgenza dei controlli da adottare: i più di 370 decessi evidenziano come in questo momento ci siano almeno 500mila italiani contagiati, in una situazione attuale dove ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) «Siamo come una molla tenuta compressa per tanto tempo, la cosa giusta è far sì che questa molla non si apra tutto d’un botto. In alternativa il prezzo da pagare sarà alto». Il professor Fabriziocommenta a Open i dati del bollettino giornaliero sull’andamento del Covid diffusi dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute, che oggi delineano un«in discesa che perònon conforta del tutto». «La quota dei positivi si è abbassata», spiega il professore, «esaminando il dato vediamo che anche questa settimana, come la scorsa, ilsi mantiene in. Un dato che ci dicemolto sull’urgenza dei controlli da adottare: i più di 370 decessi evidenziano come in questo momento ci siano almeno 500mila italiani contagiati, in una situazione attuale dove ...

