I mafiosi che prendono il reddito di cittadinanza (Di martedì 27 aprile 2021) Succede a Catania: 76 persone sono state denunciate per aver percepito indebitamente il reddito di cittidinanza. 25 di loro sono condannati per mafia e gli altri sono loro familiari L’indagine è partita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che insieme a quelli del locale Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 76 persone ritenute responsabili di aver ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza utilizzando dichiarazioni false, nonché omettendo informazioni dovute. La Procura Distrettuale della Repubblica ha conseguentemente emesso nei confronti degli stessi un decreto di sequestro preventivo delle rispettive carte di reddito di cittadinanza. L’indagine ha consentito di appurare che tra tutti i cittadini denunciati ve ne sono 25 che hanno ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Succede a Catania: 76 persone sono state denunciate per aver percepito indebitamente ildi cittidinanza. 25 di loro sono condannati per mafia e gli altri sono loro familiari L’indagine è partita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, che insieme a quelli del locale Nucleo Ispettorato Lavoro, hanno individuato e denunciato all’Autorità Giudiziaria 76 persone ritenute responsabili di aver ottenuto indebitamente ildiutilizzando dichiarazioni false, nonché omettendo informazioni dovute. La Procura Distrettuale della Repubblica ha conseguentemente emesso nei confronti degli stessi un decreto di sequestro preventivo delle rispettive carte didi. L’indagine ha consentito di appurare che tra tutti i cittadini denunciati ve ne sono 25 che hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : mafiosi che Scomparsa di Salvatore Colletta e Mariano Farina, nuove indagini Disse che in alcune ville di Casteldaccia abitate dai mafiosi, all'inizio degli anni Novanta, si svolgevano summit alla presenza di Bernardo Provenzano. Sono le stesse ville davanti a cui sono stati ...

Tallini su Spirlì: 'Dilettante allo sbaraglio' E' ormai passato il messaggio che i calabresi sono tutti mafiosi, tutti incapaci, tutti collusi e che quindi non sono in grado di governarsi da soli. 'Se questo Consiglio regionale - sostiene ancora ...

Smantellata mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti Agenzia ANSA Catania, reddito di cittadinanza a condannati per mafia: scattano le denunce A Catania 76 persone sono state denunciate per indebita percezione del reddito di cittadinanza. Di queste, 25 risultano condannate per mafia; le altre 51, comprese 46 donne, hanno ottenuto il benefici ...

Recovery, "Le mafie possono prendersi la rivincita" Cantone mette in guardia sui rischi dello ’spendere’ "Il Recovery fund è una grande occasione per il Paese, ma può diventare un rischio enorme e può essere l’occasione che le mafie attendono per prendersi la loro rivincita contro le Istituzioni": a sost ...

