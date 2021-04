Honor Play 20: svelato ufficialmente il nuovo entry level (Di martedì 27 aprile 2021) Honor ha di recente mostrato il nuovo Honor Play 20, smartphone che punta all’essenziale ad un prezzo estremamente competitivo. Destinato al momento solo per il mercato cinese Il nuovo Honor Play 20 sarà un dispositivo che mirerà all’autonomia e all’economicità come punti di forza. Il disPlay sarà un LCD IPS da 6,5? solo HD+ con notch a goccia che ospiterà la fotocamera frontale. Come SoC monterà un Unisoc Tiger T610 coadiuvato fino ad un massimo di 8GB di RAM. La memoria ROM per tutte le versioni sarà sempre da 128GB, abbastanza capiente quindi, ma volendo sarà possibile aggiungere una MicroSD per aggirare i limiti di archiviazione interna. Honor Play 20: scheda tecnica DisPlay: LCD IPS da 6,5? ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 aprile 2021)ha di recente mostrato il20, smartphone che punta all’essenziale ad un prezzo estremamente competitivo. Destinato al momento solo per il mercato cinese Il20 sarà un dispositivo che mirerà all’autonomia e all’economicità come punti di forza. Il dissarà un LCD IPS da 6,5? solo HD+ con notch a goccia che ospiterà la fotocamera frontale. Come SoC monterà un Unisoc Tiger T610 coadiuvato fino ad un massimo di 8GB di RAM. La memoria ROM per tutte le versioni sarà sempre da 128GB, abbastanza capiente quindi, ma volendo sarà possibile aggiungere una MicroSD per aggirare i limiti di archiviazione interna.20: scheda tecnica Dis: LCD IPS da 6,5? ...

