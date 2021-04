“Ho deciso, non rimane nessuno”: i messaggi tra Elena Gioia e Giovanni Limata (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ho deciso, non rimane nessuno”. Un messaggio da far venire i brividi. Un messaggio che si sono scambiati Elena Gioia e Giovanni Limata prima realizzare il piano diabolico di strage. “Amò no, mia sorella non può rimanere. Capisci meglio cosa intendo per favore – scrive Elena – Anche lei hai deciso”. Dopo le 20.30 il messaggio chiave: “Io scendo comunque a buttà la spazzatura così non desto sospetti nè nulla. Tu sali con me e ti lascio la porta aperta e mi prendo a Milly e mi chiudo nella stanza. Appena tu hai finito vieni da me e ce ne andiamo. Entro prima io ovviamente poi ti mando il messaggio”. Alle 22.30 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Ho, non”. Uno da far venire i brividi. Uno che si sono scambiatiprima realizzare il piano diabolico di strage. “Amò no, mia sorella non puòre. Capisci meglio cosa intendo per favore – scrive– Anche lei hai”. Dopo le 20.30 ilo chiave: “Io scendo comunque a buttà la spazzatura così non desto sospetti nè nulla. Tu sali con me e ti lascio la porta aperta e mi prendo a Milly e mi chiudo nella stanza. Appena tu hai finito vieni da me e ce ne andiamo. Entro prima io ovviamente poi ti mando ilo”. Alle 22.30 ...

Advertising

reportrai3 : A chi danno il 2x1000 i militanti della Lega, se di partiti ce ne sono due? Alla nuova Lega Salvini Premier o alla… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre A chi danno il 2x1000 i militanti della Lega, se di partiti ce ne sono due? Alla nuov… - CB_Ignoranza : Nicolò Pirlo ha oggi deciso di rendere pubblico l'ennesimo insulto ricevuto, dopo essere stato preso di mira da cos… - mire99486967 : RT @GuidoCrosetto: Evitiamo di dire, tra qualche settimana, che è colpa dei bar o dei teatri perché non hanno deciso di chiudere i voli dal… - speroscherzi_ : A pranzo fuori andrò appena avrà deciso di non fare un tempo di merda, a c'è invece non lo so perché con il coprifu… -