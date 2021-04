Gli Stati Uniti non usano AstraZeneca, e sono pronti a inviare 60 milioni di dosi ad altre nazioni" (Di martedì 27 aprile 2021) Gli Stati Uniti di Joe Biden invieranno sessanta milioni di dosi di AstraZeneca in altri Paesi. Gli Usa hanno 10 milioni di dosi del vaccino sviluppato dagli scienziati di Oxford, che sono state già ... Leggi su europa.today (Di martedì 27 aprile 2021) Glidi Joe Biden invieranno sessantadidiin altri Paesi. Gli Usa hanno 10didel vaccino sviluppato dagli scienziati di Oxford, chestate già ...

