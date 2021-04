Formula 1, arriva la Sprint Race: come funziona (Di martedì 27 aprile 2021) come funziona la Sprint Race: una gara di 100 km con un due set di gomme. Ai primi tre i punti iridati. ROMA – La Formula 1 è pronta ad accogliere la Sprint Race. Dopo una discussione all’interno del circus, la Commissione ha dato il via libera all’unanimità a questa nuova modalità. Il primo test è in programma il 18 luglio in Gran Bretagna, mentre il 12 settembre lo stesso format sarà ripetuto a Monza. come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle intenzioni della Fia e Liberty Media c’è anche una terza gara da rimodulare e l’ipotesi resta quello di inserire la Sprint Race in Brasile, ma i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni. come funziona la ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021)la: una gara di 100 km con un due set di gomme. Ai primi tre i punti iridati. ROMA – La1 è pronta ad accogliere la. Dopo una discussione all’interno del circus, la Commissione ha dato il via libera all’unanimità a questa nuova modalità. Il primo test è in programma il 18 luglio in Gran Bretagna, mentre il 12 settembre lo stesso format sarà ripetuto a Monza.riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle intenzioni della Fia e Liberty Media c’è anche una terza gara da rimodulare e l’ipotesi resta quello di inserire lain Brasile, ma i dubbi saranno sciolti solamente nei prossimi giorni.la ...

