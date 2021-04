Droga | Gdf Pavia esegue 15 arresti | clan legato ' ndrangheta

(Di martedì 27 aprile 2021) Quindici ordinanze di custodia cautelare di cui undici in carcere e quattro aglidomiciliari nell'area metropolitana di Milano, nelle province limitrofe di, Monza Brianza e a Roma: sono ...

Quindici ordinanze di custodia cautelare di cui undici in carcere e quattro agli arresti domiciliari nell'area metropolitana di Milano, nelle province limitrofe di Pavia, Monza Brianza e a Roma: sono state eseguite dalla Guardia di Finanza di Pavia, nell'ambito di un'operazione contro un'organizzazione di narcotraffico collegata alla 'ndrangheta. Sequestrati oltre 50 chili di droga che sul mercato avrebbe garantito profitti per 5 milioni di euro.