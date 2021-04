Draghi è perfetto per il Quirinale. Ma Salvini è meglio all’opposizione. Parla Ignazi (Di martedì 27 aprile 2021) “Le elezioni per la successione Quirinale sono ancora troppo lontane nel tempo. E, comunque, i miei candidati sono già troppo avanti con l’età». Incanutiti sul crinale della saggezza. “Gli unici nomi spendibili? Giuliano Amato e Romano Prodi”. Piero Ignazi, politologo e docente dell’università di Bologna non azzarda previsioni su una partita ancora distante. Eppure, anche in questi giorni, se ne Parla. Paolo Cirino Pomicino, su Formiche.net, ha sostenuto che il Pd non appoggerà Mario Draghi nella corsa quirinalizia, preservando invece la sua posizione come premier. Ma l’errore primigenio è stato quello di “far cadere il governo Conte”. Professor Ignazi, perché le dimissioni di Conte sono state un errore? Perché con ogni probabilità ci siamo giocati definitivamente la possibilità di avere come ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) “Le elezioni per la successionesono ancora troppo lontane nel tempo. E, comunque, i miei candidati sono già troppo avanti con l’età». Incanutiti sul crinale della saggezza. “Gli unici nomi spendibili? Giuliano Amato e Romano Prodi”. Piero, politologo e docente dell’università di Bologna non azzarda previsioni su una partita ancora distante. Eppure, anche in questi giorni, se ne. Paolo Cirino Pomicino, su Formiche.net, ha sostenuto che il Pd non appoggerà Marionella corsa quirinalizia, preservando invece la sua posizione come premier. Ma l’errore primigenio è stato quello di “far cadere il governo Conte”. Professor, perché le dimissioni di Conte sono state un errore? Perché con ogni probabilità ci siamo giocati definitivamente la possibilità di avere come ...

