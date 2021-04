Draghi al Senato: fondamentali le riforme per poter spendere le risorse del Recovery (Di martedì 27 aprile 2021) Un intervento fotocopia quello del premier Mario Draghi oggi al Senato rispetto a quello di ieri alla Camera per illustrare il Recovery Plan. Fatti salvi un paio di lapsus (quando si rivolge ai "... Leggi su tg.la7 (Di martedì 27 aprile 2021) Un intervento fotocopia quello del premier Mariooggi alrispetto a quello di ieri alla Camera per illustrare ilPlan. Fatti salvi un paio di lapsus (quando si rivolge ai "...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta dal #Senato della Repubblica le Comunicazioni del Presidente Draghi in vista della trasmissione alla Com… - ItaliaViva : In diretta dal Senato le comunicazioni del Presidente #Draghi sul #RecoveryPlan - SenatoStampa : #PNRR. Comunicazioni del Presidente del Consiglio #Draghi in vista della trasmissione alla #CommissioneEuropea del… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Senato, La Russa fa una battuta sugli applausi a Draghi e Casellati lo richiama: “Lei è un vicepresidente” https://t.c… - AMarco1987 : RT @ItaliaViva: In diretta dal Senato le comunicazioni del Presidente #Draghi sul #RecoveryPlan -