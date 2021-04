Covid, in India arrivano i primi aiuti internazionali. Altri 323mila casi (Di martedì 27 aprile 2021) Mano tesa all' India dal resto del mondo per combattere l'escalation del Covid , che anche oggi segna oltre 323mila contagi e ben 2.771 morti per complicanze. Dalla Gran Bretagna sono giunti i primi ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Mano tesa all'dal resto del mondo per combattere l'escalation del, che anche oggi segna oltrecontagi e ben 2.771 morti per complicanze. Dalla Gran Bretagna sono giunti i...

