Covid-19, due decessi al “San Pio”: 92 i pazienti ricoverati (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si registrano altri due decessi all’ospedale “San Pio” di Benevento nei reparti Covid: a comunicarlo è il quotidiano bollettino. Delle due persone decedute, una era residente nella Provincia di Benevento, mentre l’altra residente in altre Province. Si registra, inoltre, la dimissione dal principale nosocomio sannita di sei persone; tre residenti nel Sannio e tre in altre Province. Attualmente le persone che necessitano di un posto letto nei reparti Covid del nosocomio di via Pacevecchia sono 92. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si registrano altri dueall’ospedale “San Pio” di Benevento nei reparti: a comunicarlo è il quotidiano bollettino. Delle due persone decedute, una era residente nella Provincia di Benevento, mentre l’altra residente in altre Province. Si registra, inoltre, la dimissione dal principale nosocomio sannita di sei persone; tre residenti nel Sannio e tre in altre Province. Attualmente le persone che necessitano di un posto letto nei repartidel nosocomio di via Pacevecchia sono 92. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

