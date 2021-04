Ca’ Foscari Challenge School | al via i master 2021-22

Leggi su cityroma

(Di martedì 27 aprile 2021) Articolo Roma Un’offerta formativa ricca di contenuti, con percorsi inediti e proposte già consolidate, per supportare la crescita di neolaureati e professionisti, per aiutarli ad investire nello sviluppo delle proprie competenze e a tracciare il proprio percorso professionale. Sono 35 idi I e II livello per l’anno/2022 di Ca’, la scuola di Alta Formazione Executive dell’Università Ca’Venezia. Aperte le iscrizioni, con deadline tra settembre e febbraio, i nuovi corsi prenderanno il via in modalità prettamente digitale: un’opportunità in più che viene incontro alle esigenze dei tanti studenti provenienti da tutta Italia. Suddivisi in quattro scuole che corrispondono a quattro macroaree, Humanities, Management, Government ed Environment, ...