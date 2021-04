Boss trasformato in drag queen | Papalia querela Klaus Davi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boss trasformato

Il Giorno

Ecco la versione femminile di Papalia", scriveva sotto il manifesto in cui il, finito nelle carte delle inchieste per la penetrazione della 'ndrangheta al Nord, veniva mostrato nelle vesti "di ...... e invece ti sei via vianell'ombra di te stesso, la fazza di pietra impiegata come ... viene richiamato in missione da Frank Grillo, il nuovocazzuto dell'esercito galattico o qualcosa ...Buccinasco (Milano), 27 aprile 2021 - Piovono querele per diffamazione sulla testa del massmediologo Klaus Davi. La vicenda risale a dicembre 2017, quando Davi fece affiggere a Buccinasco alcuni manif ...Fu il principe del Rione Sanità. Capoclan, oggi collaboratore di giustizia, si racconta con un alter ego nel romanzo «I leoni di marmo» (Milieu) ...