Autovelox fisso, multa nulla se manca l’autorizzazione (Di martedì 27 aprile 2021) Se prendi una multa per eccesso di velocità, devi sapere che c’è un elemento importante da controllare, spesso tralasciato nella pratica. Si tratta dell’autorizzazione ad installare impianti Autovelox sulle strade italiane. È rilasciata dal Prefetto competente per territorio. Spesso, ricorda laleggepertutti.it, questo provvedimento manca del tutto, oppure riguarda un tratto di strada diverso. Se nel verbale di contravvenzione che ti arriva a casa questa autorizzazione non compare, puoi ritenere che è la multa con Autovelox senza decreto prefettizio è nulla? Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sì: l’assenza degli estremi del decreto prefettizio nel verbale comporta la nullità della contravvenzione. E questo vale anche se l’autorizzazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) Se prendi unaper eccesso di velocità, devi sapere che c’è un elemento importante da controllare, spesso tralasciato nella pratica. Si tratta delad installare impiantisulle strade italiane. È rilasciata dal Prefetto competente per territorio. Spesso, ricorda laleggepertutti.it, questo provvedimentodel tutto, oppure riguarda un tratto di strada diverso. Se nel verbale di contravvenzione che ti arriva a casa questa autorizzazione non compare, puoi ritenere che è laconsenza decreto prefettizio è? Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione sì: l’assenza degli estremi del decreto prefettizio nel verbale comporta la nullità della contravvenzione. E questo vale anche se...

