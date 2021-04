ATP Estoril 2021: Marco Cecchinato al secondo turno, sconfitto senza problemi Lloyd Harris (Di martedì 27 aprile 2021) Marco Cecchinato si qualifica per il secondo turno del torneo ATP 250 dell’Estoril. Il siciliano, senza nemmeno faticare troppo, supera con il punteggio di 6-3 6-4 il sudafricano Lloyd Harris. Un’ora e 18 minuti la durata dell’incontro, che permette all’azzurro di andare a sfidare il francese Ugo Humbert agli ottavi di finale. Le cose si mettono bene fin da subito per Cecchinato, autore in maniera rapida, sebbene combattuta, di due break che lo portano rapidamente sul 5-0. E dire che l’andamento, se Harris avesse sfruttato una chance di controbreak sul 2-0, avrebbe potuto essere diverso. L’italiano, ad ogni modo, ha un momento di calo, restituisce uno dei due turni di servizio a 30, ma chiude senza ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021)si qualifica per ildel torneo ATP 250 dell’. Il siciliano,nemmeno faticare troppo, supera con il punteggio di 6-3 6-4 il sudafricano. Un’ora e 18 minuti la durata dell’incontro, che permette all’azzurro di andare a sfidare il francese Ugo Humbert agli ottavi di finale. Le cose si mettono bene fin da subito per, autore in maniera rapida, sebbene combattuta, di due break che lo portano rapidamente sul 5-0. E dire che l’andamento, seavesse sfruttato una chance di controbreak sul 2-0, avrebbe potuto essere diverso. L’italiano, ad ogni modo, ha un momento di calo, restituisce uno dei due turni di servizio a 30, ma chiude...

