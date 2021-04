Anziani chiusi in Rsa al collasso, ma vaccinate. Conferenza Stato-Regioni non se ne interessa: “Governatori e Speranza non ne parlano mai” (Di martedì 27 aprile 2021) “Delle Rsa in Conferenza Stato-Regioni negli ultimi due mesi non se n’è mai parlato. È un tema che i presidenti delle Regioni non hanno sollevato nei vari incontri che abbiamo avuto. Quando è intervenuto lui, il ministro Speranza non ha ritenuto di parlarne, quindi non è Stato trattato”. Più chiara di così la spiegazione fornita a ilfattoquotidiano.it da fonti degli Affari Regionali non potrebbe essere. Sono i soliti corsi e ricorsi storici: tappati i sensi di colpa con i vaccini, degli Anziani che vivono nelle Residenze sanitarie assistenziali non sembra importare molto a chi deve prendere le decisioni per loro. Al punto che neanche i presidenti di Regione più attenti alle riaperture e alla ripresa economica – come il “ligure” Giovanni Toti o il numero uno di una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Delle Rsa innegli ultimi due mesi non se n’è mai parlato. È un tema che i presidenti dellenon hanno sollevato nei vari incontri che abbiamo avuto. Quando è intervenuto lui, il ministronon ha ritenuto di parlarne, quindi non ètrattato”. Più chiara di così la spiegazione fornita a ilfattoquotidiano.it da fonti degli Affari Regionali non potrebbe essere. Sono i soliti corsi e ricorsi storici: tappati i sensi di colpa con i vaccini, degliche vivono nelle Residenze sanitarie assistenziali non sembra importare molto a chi deve prendere le decisioni per loro. Al punto che neanche i presidenti di Regione più attenti alle riaperture e alla ripresa economica – come il “ligure” Giovanni Toti o il numero uno di una ...

