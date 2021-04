Anche Fido mente, lo dice la scienza. Lo studio incredibile sui cani (Di martedì 27 aprile 2021) I cani sarebbero in gradi di mentire. Uno studio sofisticato sul loro comportamento arriva dalla Svizzera e vi sorprenderà completamente. E voi, vi fidate dei vostri amici a quattro zampe? Il rapporto secolare di amicizia che esiste tra uomo e cane non ha eguali. Per descriverlo sono stati spesi fiumi d’inchiostro e oggi i nostri L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Isarebbero in gradi di mentire. Unosofisticato sul loro comportamento arriva dalla Svizzera e vi sorprenderà completa. E voi, vi fidate dei vostri amici a quattro zampe? Il rapporto secolare di amicizia che esiste tra uomo e cane non ha eguali. Per descriverlo sono stati spesi fiumi d’inchiostro e oggi i nostri L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

matteosalvinimi : Io mi fido degli Italiani???? Grazie alle battaglie della Lega domani, in tante città, si torna al lavoro, si torna a… - matteosalvinimi : Chiediamo più coraggio, proposte di buonsenso vengono anche da Regioni e sono basate su protocolli di sicurezza sci… - RobertoBurioni : @FabrizioChiodo @gianlucac1 @ThManfredi Ripeto, io non mi fido delle dittature. Cuba è una dittatura, e io non mi f… - Morbidosamente : RT @Nataliasoleluna: Prima di aprirmi con una persona ci metto un po', poi però se mi fido e gli voglio bene...gli do anche l'anima. Ma pre… - arbmacip : @giadasiccardi @nolocalsplease Per fidarmi ci vuole almeno un anno. E anche lì mi fido fino ad un certo punto. Solo… -