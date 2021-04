Amrabat: 'Fiorentina, ci aspettano 5 finali' (Di martedì 27 aprile 2021) FIRENZE - " Man of the match con la Juve? Sono contento e per questo ringrazio i tifosi ". Così il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat , ai canali ufficiali del club, dopo l'ottimo pari ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) FIRENZE - " Man of the match con la Juve? Sono contento e per questo ringrazio i tifosi ". Così il centrocampista dellaSofyan, ai canali ufficiali del club, dopo l'ottimo pari ...

Advertising

acffiorentina : AMRABAT | ?? 'GRINTA E CARATTERE CONTRO LA JUVE, AVANTI COSI'' Il centrocampista viola, scelto come 'Man of the Ma… - sportli26181512 : Amrabat: 'Fiorentina, ci aspettano 5 finali': Il centrocampista: 'Ramadan? Non facile conciliarlo con le partite, m… - OuiameRedLight : RT @acffiorentina: ?? MAN OF THE MATCH Il migliore in campo di #FiorentinaJuventus scelto da voi è Sofyan Amrabat! ?? #ForzaViola ?? #Fioren… - IMAMI40 : RT @acffiorentina: ?? MAN OF THE MATCH Il migliore in campo di #FiorentinaJuventus scelto da voi è Sofyan Amrabat! ?? #ForzaViola ?? #Fioren… - sportface2016 : #SerieA | #Fiorentina, le dichiarazioni del centrocampista Sofyan #Amrabat ai canali social viola -