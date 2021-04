Amici 20, Maria De Filippi punisce Giulia, Alessandro e Serena: “Prendete le vostre cose e tornate a casa!” (Di martedì 27 aprile 2021) Giulia Stabile, Alessandro Cavallo e Serena Marchese sono stati rimproverati duramente da Maria De Filippi nel corso del daytime di Amici 20 per via di un ritardo nato ad un fraintendimento. Amici 20, punizione per Giulia, Alessandro e Serena Nel corso del daytime sarebbe dovuta andare in onda una gara che avrebbe dovuto coinvolgere i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 27 aprile 2021)Stabile,Cavallo eMarchese sono stati rimproverati duramente daDenel corso del daytime di20 per via di un ritardo nato ad un fraintendimento.20, punizione perNel corso del daytime sarebbe dovuta andare in onda una gara che avrebbe dovuto coinvolgere i... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Maria De Filippi punisce Giulia, Alessandro e Serena: “Prendete le vostre cose e tornate a casa!”… - amiche_maria : Raga una sola parola per spiegare il ruolo di Giulia per la produzione di Amici: SHARE #amemici20 #datecigiuliastabile - Pincopaolina : RT @misssiimpatia: dovrei essere in ansia per la mia situazione universitaria invece lo sono per amici di maria de filippi - amiche_maria : Giulia io ti amo ma non sarà il tuo dolce faccino e tu che mangi i biscotti a tenermi buona dalla mia guerra con la… - Marilenapas : RT @fanpage: La punizione di Maria De Filippi ai ballerini: 'Dovete imparare il rispetto' #Amici20 -