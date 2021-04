Abusi su minori e silenzi, sacerdote di Enna arrestato per violenze sessuali (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Violenza sessuale e atti sessuali con minorenni, aggravati dall'aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Con queste accuse la Squadra mobile di Enna ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un quarantenne sacerdote ennese, disposta dal gip su richiesta del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo. Abusi che sarebbe avvenuti in un contesto di silenzi e omissioni. La misura cautelare è stata applicata al prete della diocesi di Piazza Armerina, indagato per aver commesso i reati sia quando era ancora seminarista, sia dopo essere stato ordinato sacerdote. A dicembre un giovane aveva chiesto aiuto agli uomini della polizia di Stato ... Leggi su agi (Di martedì 27 aprile 2021) AGI - Violenza sessuale e atticon minorenni, aggravati dall'aver approfittato delle presunte vittime a lui affidate per ragioni di istruzione ed educazione alla religione cattolica. Con queste accuse la Squadra mobile diha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di un quarantenneennese, disposta dal gip su richiesta del procuratore Massimo Palmeri e dei sostituti Stefania Leonte e Orazio Longo.che sarebbe avvenuti in un contesto die omissioni. La misura cautelare è stata applicata al prete della diocesi di Piazza Armerina, indagato per aver commesso i reati sia quando era ancora seminarista, sia dopo essere stato ordinato. A dicembre un giovane aveva chiesto aiuto agli uomini della polizia di Stato ...

