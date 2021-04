Zona gialla: regole e restrizioni dal 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il cosiddetto Decreto “Riaperture”, sono stati disposti degli allentamenti alle restrizioni imposte per il contenimento dei contagi da Covid-19. Molti di questi allentamenti riguardano la Zona gialla, ovvero la Zona che dopo la Zona Bianca è considerata quella a minor rischio in base a contagi e altri fattori come l’indice Rt, e che era stata “sospesa” dagli ultimi Decreti Covid. Dal 26 aprile, data in cui le nuove disposizioni diventano operative, molte delle Regioni e Province Autonome italiane rientrano nella Zona gialla. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono le regole e le restrizioni che si applicano a questa Zona alla luce del ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 26 aprile 2021) Con il Decreto-legge 222021, n. 52, il cosiddetto Decreto “Riaperture”, sono stati disposti degli allentamenti alleimposte per il contenimento dei contagi da Covid-19. Molti di questi allentamenti riguardano la, ovvero lache dopo laBianca è considerata quella a minor rischio in base a contagi e altri fattori come l’indice Rt, e che era stata “sospesa” dagli ultimi Decreti Covid. Dal 26, data in cui le nuove disposizioni diventano operative, molte delle Regioni e Province Autonome italiane rientrano nella. Vediamo nei prossimi paragrafi quali sono lee leche si applicano a questaalla luce del ...

