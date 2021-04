Wilma De Angelis | chi è | età | carriera | chi è il compagno | figli | canzoni | ricette

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ancheDeDe: chi è, età,Deè nata a Milano l’8 aprile ed è una nota cantante, conduttrice e attrice. Ha iniziato a studiare canto da piccola e nel 1952 ha firmato il suo primo contratto disgrafico, ma è nel 1959 che ha debuttato al Festival di Sanremo con il brano “Nessuno”. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ma non solo nella musica, perchéha iniziato a muovere i primi passi anche nel mondo della televisione come conduttrice. E poi si è rivelata essere anche una grande scrittrice di libri di ...