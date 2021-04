WhatsApp, potremmo scegliere quanto dureranno i messaggi (Di lunedì 26 aprile 2021) Rintracciata nella versione per iOS una indicazione che permette di decidere dopo quanto tempo i messaggi spariscono da WhatsApp. All’implementazione manca poco, quindi. WhatsApp sta lavorando alla implementazione di un sistema per permettere agli utenti di eliminare in automatico i messaggi dopo un certo periodo di tempo. All’inizio, questa funzione era stata inserita ma aveva L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 26 aprile 2021) Rintracciata nella versione per iOS una indicazione che permette di decidere dopotempo ispariscono da. All’implementazione manca poco, quindi.sta lavorando alla implementazione di un sistema per permettere agli utenti di eliminare in automatico idopo un certo periodo di tempo. All’inizio, questa funzione era stata inserita ma aveva L'articolo proviene da Consumatore.com.

