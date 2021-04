Ursula von der Leyen torna sul Sofagate e lo schiaffo di Erdogan: “Mi sono sentita ferita” (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua a tenere banco il Sofagate, il grave incidente diplomatico che ha convolto la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. A poche settimane di distanza, la stessa parte lesa è intervenuta al Parlamento europeo per parlare della situazione. Anche Charles Michel ha voluto chiarire la sua posizione nel corso dell’incidente diplomatico. Sofagate, Ursula von der Leyen ferita da Erdogan Stanno facendo il giro del mondo le parole di Ursula von der Leyen sul caso Sofagate: nel corso di una visita ufficiale sua e del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in Turchia. Qui, l’incidente: c’erano solo due sedie preparate, occupate ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Continua a tenere banco il, il grave incidente diplomatico che ha convolto la Presidente della Commissione Europeavon dere il Presidente turco Recep Tayyip Erdo?an. A poche settimane di distanza, la stessa parte lesa è intervenuta al Parlamento europeo per parlare della situazione. Anche Charles Michel ha voluto chiarire la sua posizione nel corso dell’incidente diplomatico.von derdaStanno facendo il giro del mondo le parole divon dersul caso: nel corso di una visita ufficiale sua e del Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel in Turchia. Qui, l’incidente: c’erano solo due sedie preparate, occupate ...

