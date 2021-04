TytoCare oggi anche in Italia attraverso la partnership con Multimed

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il lancio consentirà agli ospedali e ai sistemi sanitari di tutto il Paese di accedere alle soluzioni di telemedicina dibasate sull'intelligenza artificiale NEW YORK, 26 aprile 2021 /PRNewswire/, il primo dispositivo modulare all-in-one dotato di intelligenza artificiale del settore sanitario e la prima piattaforma per televisite on demand, ha annunciatoil suo lancio in, per rendere disponibile la sua soluzione di telemedicina in tutto il Paese. Il lancio avvienelacon, azienda leader nella distribuzione e commercializzazione di dispositivi medici, strumenti e apparecchiature chirurgiche, robotica e dispositivi di sicurezza, che introdurràin esclusiva nel mercato sanitario ...