Torta di mele tritate | una delizia sofficissima | gustosa e con sole 80 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 26 aprile 2021) Unaleggerissima e che piacerà a tutti, grandi e piccini, per una colazione o merenda dietetica e senza sensi di colpa. A prova di dieta e di perdita di peso. Come sempre vi ricordo che queste ricette sono state realizzate con la collaborazione della Dottoressa Maria Di Bianco. Ingredienti per questa fantastica ricetta: 2100 gr di farina, 2 uova, 1 bustina di lievito per dolci, 50 ml di latte, 50 ml di yogurt bianco magro, 50 gr di dolcificante stevia (oppure 100 gr di zucchero normale o di canna), ½ succo di limone Procedimento: Come prima cosa laviamo e sbucciamo le, premiamo il limone per non farle annerire e inseriamole a fette nel mixer. Tritiamole a pezzettini, non deve diventare una purea. Ora partiamo con l’impasto: inseriamo in un boule la farina setacciata con il lievito, aggiungiamo la stevia e le ...