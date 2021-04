Torino-Napoli, dove vederla. Vincere per obiettivi diversi (Di lunedì 26 aprile 2021) Granata per la salvezza, partenopei per l’Europa. Sfida a distanza tra Belotti e Osimhen Torino-Napoli, dove vederla Torino-Napoli, dove vederla Torino-Napoli, dove vederla – Nel posticipo del lunedì pomeriggio il Napoli sa che la Juventus non è andata oltre il pareggio al Franchi con la Fiorentina, mentre il Torino è perfettamente cosciente della vittoria del Cagliari sulla Roma che di fatto riapre la lotta per la salvezza. Le zone della classifica sono quindi diverse, ma la necessità di fare tre punti è la stessa. Davide Nicola e Gennaro Gattuso vogliono quindi far bene prima di avviarsi rapidamente al finale di stagione, con gli ultimi cinque ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 aprile 2021) Granata per la salvezza, partenopei per l’Europa. Sfida a distanza tra Belotti e Osimhen– Nel posticipo del lunedì pomeriggio ilsa che la Juventus non è andata oltre il pareggio al Franchi con la Fiorentina, mentre ilè perfettamente cosciente della vittoria del Cagliari sulla Roma che di fatto riapre la lotta per la salvezza. Le zone della classifica sono quindi diverse, ma la necessità di fare tre punti è la stessa. Davide Nicola e Gennaro Gattuso vogliono quindi far bene prima di avviarsi rapidamente al finale di stagione, con gli ultimi cinque ...

