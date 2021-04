Servizi e territorio, uno sguardo oltre la pandemia (Di lunedì 26 aprile 2021) La crisi sanitaria in corso ha fatto emergere con chiarezza le conseguenze dei mancati investimenti sui territori, anni di risparmi e contrazioni del welfare sociale di cui oggi noi tutti sentiamo la mancanza e la necessità. Leggendo i dati raccolti prima del 2020 (gli ultimi disponibili) emerge un quadro non proprio semplice da interpretare. In linea generale tra i Servizi comunali maggiormente diffusi troviamo l’assistenza domiciliare socioassistenziale che è presente su tutto il territorio nazionale e che si rivolge soprattutto agli anziani (83,9% nel 2018), ai disabili (67,8% nel 2018) e alle famiglie (47,7% nel 2018). Sempre molto diffuso tra i Comuni è il voucher, assegno di cura, buono sociosanitario (55,9% nel 2018). Certamente questi dati confortano. La domiciliarizzazione delle cure è, infatti, sicuramente la chiave per decongestionare i ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) La crisi sanitaria in corso ha fatto emergere con chiarezza le conseguenze dei mancati investimenti sui territori, anni di risparmi e contrazioni del welfare sociale di cui oggi noi tutti sentiamo la mancanza e la necessità. Leggendo i dati raccolti prima del 2020 (gli ultimi disponibili) emerge un quadro non proprio semplice da interpretare. In linea generale tra icomunali maggiormente diffusi troviamo l’assistenza domiciliare socioassistenziale che è presente su tutto ilnazionale e che si rivolge soprattutto agli anziani (83,9% nel 2018), ai disabili (67,8% nel 2018) e alle famiglie (47,7% nel 2018). Sempre molto diffuso tra i Comuni è il voucher, assegno di cura, buono sociosanitario (55,9% nel 2018). Certamente questi dati confortano. La domiciliarizzazione delle cure è, infatti, sicuramente la chiave per decongestionare i ...

