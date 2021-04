Recovery: Draghi, 'strategia nazionale per parità di genere' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Eliminare gli ostacoli che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fondamentale per la ripresa dell'Italia. Il Piano interviene sulle molteplici dimensioni del divario di genere e si inserisce nel percorso di riforma avviato con il Family Act". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Il Governo intende lanciare entro il primo semestre 2021 la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Il PNRR sviluppa le priorità di questa strategia nazionale e le articola in un ampio programma". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Eliminare gli ostacoli che limitano la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è fondamentale per la ripresa dell'Italia. Il Piano interviene sulle molteplici dimensioni del divario die si inserisce nel percorso di riforma avviato con il Family Act". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Il Governo intende lanciare entro il primo semestre 2021 laper ladi2021-2026. Il PNRR sviluppa le priorità di questae le articola in un ampio programma".

