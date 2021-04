Rave party a Bologna, oltre 300 multati. Merola attacca la Questura: “Doveva evitarlo” (Di lunedì 26 aprile 2021) Polemiche e multe per il Rave party di Bologna. Sono oltre 300 le persone denunciate dalle autorità locali. Bologna – Polemiche e multe per il Rave party organizzato al parco di Villa Angeletti di Bologna nell’ultimo weekend. Come riportato dall’Ansa, l’intervento degli inquirenti ha portato all’identificazione di almeno 300 persone oltre al sequestro di impianti di diffusione sonora come mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse. Tutti oggetti a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo. Sono state rimosse anche 18 auto, utilizzate dalle persone per raggiungere il parco. Le indagini sono in corso anche per cercare di identificare gli altri partecipanti. Un raduno che ha visto la presenza di quasi 800 giovani. Le ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 26 aprile 2021) Polemiche e multe per ildi. Sono300 le persone denunciate dalle autorità locali.– Polemiche e multe per ilorganizzato al parco di Villa Angeletti dinell’ultimo weekend. Come riportato dall’Ansa, l’intervento degli inquirenti ha portato all’identificazione di almeno 300 personeal sequestro di impianti di diffusione sonora come mixer, amplificatore, gruppo elettrogeno e quattro casse. Tutti oggetti a bordo di un furgone noleggiato ad Arezzo. Sono state rimosse anche 18 auto, utilizzate dalle persone per raggiungere il parco. Le indagini sono in corso anche per cercare di identificare gli altri partecipanti. Un raduno che ha visto la presenza di quasi 800 giovani. Le ...

