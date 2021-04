Pnrr | Bellanova | “Non possiamo aspettare il 2 156 per una vera parità di genere nel nostro Paese”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – “Un dato è certo: nonil 2.156 per unadinel. E la soluzione è una sola: sostegno alle donne e politiche attive, con l’obiettivo di mettere in campo di una tastiera ampia e flessibile, capace di rispondere pienamente ai bisogni delle donne e al diritto di una totale conciliazione vita-lavoro. Piena occupazione, servizi per le famiglie, incentivi al lavoro femminile, pari dignità e pari opportunità devono essere gli obiettivi irrinunciabili del tempo che inauguriamo con l’attuazione del”. E’ quanto afferma, sulla sua pagina Facebook, l’ex ministra dell’agricoltura Teresa(foto), parlamentare di Italia Viva. L'articolo L'Opinionista.