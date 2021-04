Pioli: “Sconfitta pesante, Lazio più brava di noi. Ma il secondo gol andava annullato” (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, al termine della Sconfitta per 3-0 in casa della Lazio, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. “La Lazio è stata più brava di noi. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, nella ripresa no. Mi aspettavo di più dalla squadra, avevamo le qualità per fare meglio. Sul 2-0 la partita è diventata complicata ma ritengo che quello su Calhanoglu sia fallo e il gol andava annullato. L’arbitro è andato anche a rivederlo ma ha deciso diversamente. Al di là di questo noi dobbiamo fare di più. E’ una Sconfitta pesante ma bisogna reagire. Adesso dobbiamo dimostrare la nostra forza e di essere una grande squadra. tocca a noi chiudere bene questa stagione”. Poi prosegue. “C’è tanta ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Stefano, allenatore del Milan, al termine dellaper 3-0 in casa della, ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport. “Laè stata piùdi noi. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, nella ripresa no. Mi aspettavo di più dalla squadra, avevamo le qualità per fare meglio. Sul 2-0 la partita è diventata complicata ma ritengo che quello su Calhanoglu sia fallo e il gol. L’arbitro è andato anche a rivederlo ma ha deciso diversamente. Al di là di questo noi dobbiamo fare di più. E’ unama bisogna reagire. Adesso dobbiamo dimostrare la nostra forza e di essere una grande squadra. tocca a noi chiudere bene questa stagione”. Poi prosegue. “C’è tanta ...

