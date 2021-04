Paxos riceve l’approvazione dello Statuto bancario dall’OCC

Leggi su coinlist.me

(Di lunedì 26 aprile 2021)è solo l’ultima società del settore delle criptovalute a otteneredall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) La società del settore criptovalute, ha ricevutocondizionale del suoda parte dell’OCC, diventando così la terza banca di criptovalute regolata a livello federale. L’Ufficio del Comptroller of the Currency degli Stati Uniti ha annunciatovenerdì scorso. In un post sul blog il regolatore ha riferito di aver concessofiduciariacon validità nazionale, all’emittente di stablecoinal ...