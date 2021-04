Oscar | ode al grande schermo nell’anno dello streaming

Leggi su ilmanifesto

La sorpresa piùdell'2021 non è stata nei premi – iltrionfo di Nomadland era atteso, come la particolare attenzione, nell'assegnazione delle statuette, alla diversity, il filo rosso della conversazione suglidi quest'anno – ma nella struttura della serata stessa, reinventata per la sfida posta dal Covid ai grossi assembramenti di gruppo. Geniale in questo senso la scelta di affidare la regia della serata a Steven Soderbergh, che ha liberato la cerimonia dallo spazio unico del …