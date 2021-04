Oscar 2021 The Father trionfa con Anthony Hopkins | dove vedere il film?

(Di lunedì 26 aprile 2021)Thecon: l’attore e regista britannico vince la statuetta come Miglior Attore Protagonista. Eccoilfa il bis. 29 anni dopo “Il silenzio degli innocenti”, l’attore, regista e produttore britannico vince l’come Miglior Attore Protagonista per “The”. L’Academy non ha dubbi, l’opera L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - repubblica : Oscar 2021: è la notte di Laura Pausini. L'emozione dal tetto del Museo di Renzo Piano - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - DavMilani : RT @cinematografoIT: Vi siete addormentati e avete perso la serata #Oscars ? Non vi preoccupate, noi non abbiamo tralasciato un dettaglio.… - SOCIALnetbest : Notte degli Oscar del cinema 2021: tutti i vincitori --> -

Ultime Notizie dalla rete : Oscar 2021

Dopo la vittoria del Golden Globe, speravamo tanto, anzi eravamo quasi sicuri, che Laura Pausini avrebbe trionfato anche agliportando a casa il premio per la miglior canzone con "Io Sì/Seen" , che fa parte della colonna sonora del film di Edoardo Ponti con Sophia Loren La vita davanti a sé . E invece non è ...Lo sappiamo tutti un look azzeccato o sbagliato alla Notte degli( avete già guardato la nostra gallery? ) viene commentato per mesi sui media e soprattutto sui social e fa salire (o ...Il Covid non ha fermato la parata di stelle che ha illuminato la notte degli Oscar. Ecco i look più belli che hanno sfilato sul red carpet ...Qualche considerazione sull'ennesima vittoria della Pixar con Soul agli Oscar nella categoria del miglior film d'animazione. Al netto di alcune sorprese (il colpo di scena finale per quanto riguarda l ...