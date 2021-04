Oscar 2021, Cina in 'silenzio' sulla vittoria di Chloe Zhao (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - La stampa ufficiale cinese ha censurato la notizia dell'assegnazione dell'Oscar per la Miglior regia a Chloe Zhao. La cineasta, nata a Pechino ma con cittadinanza statunitense, ha fatto la storia con 'Nomadland' diventando la prima donna asiatica e la seconda donna in assoluto a vincere il premio. I principali media cinesi, come l'agenzia di stampa 'Xinhua' o l'emittente 'Cctv', non riportano la vittoria di Zhao. Anche i post sull'argomento pubblicati sui social media sono stati parzialmente cancellati. Un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha evitato di commentare, sostenendo che "non è una questione diplomatica". A inizio marzo il giornale cinese 'Global Times' ancora elogiava Zhao definendola "l'orgoglio della Cina" per la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - La stampa ufficiale cinese ha censurato la notizia dell'assegnazione dell'per la Miglior regia a. La cineasta, nata a Pechino ma con cittadinanza statunitense, ha fatto la storia con 'Nomadland' diventando la prima donna asiatica e la seconda donna in assoluto a vincere il premio. I principali media cinesi, come l'agenzia di stampa 'Xinhua' o l'emittente 'Cctv', non riportano ladi. Anche i post sull'argomento pubblicati sui social media sono stati parzialmente cancellati. Un portavoce del ministero degli Esteri di Pechino ha evitato di commentare, sostenendo che "non è una questione diplomatica". A inizio marzo il giornale cinese 'Global Times' ancora elogiavadefinendola "l'orgoglio della" per la sua ...

