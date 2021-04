“No all’obbligo vaccinale”: medici e infermieri scendono in piazza a Torino (Di lunedì 26 aprile 2021) Un corteo che ha occupato le strade del centro di Torino, arrivando fino a piazza Castello, dove oltre duecento tra sanitari, medici e infermieri si sono dati appuntamento per dire “no” all’obbligo di vaccinazione, rivendicando il loro diritto ad agire in base a considerazioni professionali e personali. Il coro che ha segnato la protesta, non a caso, è stato “siamo sanitari, libertà di scelta”. La protesta è andata in scena di fronte alla sede della Regione Piemonte, con i manifestanti a chiedere “libertà di decidere sull’obbligo vaccinale”, un’imposizione che viene definita come “un ricatto ai lavoratori”. Tutti hanno indossato tute bianche, ribadendo di non essere contrari al ricorso ai vaccini per combattere il Covid-19 ma di opporsi alla volontà di imporre la somministrazione a ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 aprile 2021) Un corteo che ha occupato le strade del centro di, arrivando fino aCastello, dove oltre duecento tra sanitari,si sono dati appuntamento per dire “no”di vaccinazione, rivendicando il loro diritto ad agire in base a considerazioni professionali e personali. Il coro che ha segnato la protesta, non a caso, è stato “siamo sanitari, libertà di scelta”. La protesta è andata in scena di fronte alla sede della Regione Piemonte, con i manifestanti a chiedere “libertà di decidere sull’obbligo”, un’imposizione che viene definita come “un ricatto ai lavoratori”. Tutti hanno indossato tute bianche, ribadendo di non essere contrari al ricorso ai vaccini per combattere il Covid-19 ma di opporsi alla volontà di imporre la somministrazione a ...

