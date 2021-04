Milan, Massara: «Rinnovo Donnarumma? La nostra posizione non cambia» (Di lunedì 26 aprile 2021) Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato del Rinnovo di Donnarumma prima della gara contro la Lazio Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato del Rinnovo di Donnarumma prima della gara contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport. Donnarumma – «La nostra posizione non cambia, abbiamo fiducia totale in Gigio e ci auguriamo che si possa trovare un’intesa». MAIGNAN – «Il Milan è vigile sul mercato in tutti i ruoli, al momento non è nostra intenzione andare su un altro portiere perché confidiamo che si possa trovare un accordo con Donnarumma». ALTERNANZA DI RISULTATI – «Questa discontinuità credo dipenda anche dal ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Ricky, direttore sportivo del, ha parlato deldiprima della gara contro la Lazio Ricky, direttore sportivo del, ha parlato deldiprima della gara contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport.– «Lanon, abbiamo fiducia totale in Gigio e ci auguriamo che si possa trovare un’intesa». MAIGNAN – «Ilè vigile sul mercato in tutti i ruoli, al momento non èintenzione andare su un altro portiere perché confidiamo che si possa trovare un accordo con». ALTERNANZA DI RISULTATI – «Questa discontinuità credo dipenda anche dal ...

