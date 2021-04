Meteo Milano con frequente maltempo Rischio di temporali

(Di lunedì 26 aprile 2021)decisamente incerto per, con temperature che torneranno ad essere inferiori alla media. Il cielo sarà piuttosto nuvoloso quasi tutti i giorni del periodo di previsione, con la possibilità di numerosi rovesci di pioggia. Si potranno verificare anche. Le condizioni di maggior probabilità di pioggia sono individuate in martedì 27, giovedì 29, quando ci potrebbe essere, venerdì 30, e poi di nuovo sabato 1° maggio. La settimana prossima, le condizionipotrebbero essere particolarmente instabili, con temperatura sotto la media. Martedì 27: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 15°C Possibilità di precipitazioni 70% Vento: in media da Est/Sud-Est 7 Km/h, raffiche massime 28 Km/h Mercoledì 28: nuvoloso. Temperatura da 11°C a 18°C Possibilità di precipitazioni 20% Vento: ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Milano

