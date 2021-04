Lol, Paolo Ruffini sorpreso: 'Lillo è un genio, dove hanno vissuto finora?' (Di lunedì 26 aprile 2021) In questo caso è stato l'apprezzato conduttore e attore toscano Paolo Ruffini ad aver detto la sua sullo show in un'intervista rilasciata a Leggo.it . In particolare l'ex conduttore di Colorado si è ... Leggi su lanostratv (Di lunedì 26 aprile 2021) In questo caso è stato l'apprezzato conduttore e attore toscanoad aver detto la sua sullo show in un'intervista rilasciata a Leggo.it . In particolare l'ex conduttore di Colorado si è ...

Advertising

taegsuv : @sotwtt @KyungsooMood litigate da un’altra parte nel dubbio bene gioca a lol da quando è in pancia e asia god maste… - lostthemoth : Per Paolo e Laura invece si mette male. Aia, non voglio sapere nulla. AAAAH, mi sento tipo Michele nell'aldilà lol. - cryinglightnvng : devo fare il compito di italiano su paolo e francesca e non so manco chi sono lol rido per non piangere - Gabriel09961943 : @GuidoCrosetto @Paolo_Bargiggia ve ne siete accorti ora dopo 6 mesi? lol - GretaSmara : La pezzata ascellare di Paolo Bonolis mi riporta immediatamente alla pezzata ascellare di Frank Matano in LOL… -