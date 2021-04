Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per il Milan. Assente Caicedo (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi alle 20:45 contro il Milan allo Stadio Olimpico di Roma. Assenti Luiz Felipe, Escalante e Caicedo. Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. Foto: Twitter ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico della, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi alle 20:45 contro ilallo Stadio Olimpico di Roma. Assenti Luiz Felipe, Escalante e. Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira; Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

