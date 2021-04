Laplanche | Hölderlin e la questione del padre

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dobbiamo essere grati a Mimesis che con la splendida “Collana Laplanchiana” sta riportando all’attenzione dei lettori con passione psicoanalitica i libri di Jean, libri che riconosci dalla caratura, dalla limpidezza d’analisi, dalle incursioni in ardui territori dove il grande psicoanalista si muove da maestro assoluto. Dopo “Sexuale. La sessualità allargata nel senso freudiano”, “Tra seduzione e ispirazione: l’uomo (1992-1999)”, “Nuovi fondamenti per la psicoanalisi. La seduzione originaria”, “Vita e morte in psicoanalisi”, ecco “Il primato dell’altro in psicoanalisi. La rivoluzione copernicana incompiuta” e “e ladel”. Nel primo sono raccolti tanti articoli, tutti di pregio, che “costellano una riflessione psicoanalitica e costituiscono una sorta di contrappunto ai diversi libri ...