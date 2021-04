La nuova ondata di Covid-19 in India è dovuta a una nuova variante? (Di lunedì 26 aprile 2021) L’arrivo di una nuova, preoccupante, ondata epidemica in India ha stupito molti esperti. C’è chi sospetta che sia legata alla diffusione di B.1.617, una nuova variante Indiana si Sars-Cov-2 che potrebbe rivelarsi più contagiosa e capace di evadere gli anticorpi preesistenti (foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)In India Covid torna a galoppare. Dopo mesi di tregua, che avevano fatto sperare alla più popolosa nazione del globo di aver sconfitto definitivamente l’epidemia, i casi giornalieri sono tornati a crescere velocemente, arrivando alla cifra record di 353mila nuovi contagi registrati il 25 aprile. Per evitare fraintendimenti già visti, è bene mettere le cifre in prospettiva: il record ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) L’arrivo di una, preoccupante,epidemica inha stupito molti esperti. C’è chi sospetta che sia legata alla diffusione di B.1.617, unana si Sars-Cov-2 che potrebbe rivelarsi più contagiosa e capace di evadere gli anticorpi preesistenti (foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP via Getty Images)Intorna a galoppare. Dopo mesi di tregua, che avevano fatto sperare alla più popolosa nazione del globo di aver sconfitto definitivamente l’epidemia, i casi giornalieri sono tornati a crescere velocemente, arrivando alla cifra record di 353mila nuovi contagi registrati il 25 aprile. Per evitare fraintendimenti già visti, è bene mettere le cifre in prospettiva: il record ...

