Kena | Bridge of Spirits | environment artist passa a Rare | forse su Everwild – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’diof, Lucas Maxfield, èto da Ember Lab aper lavo.. Daof, Lucas Maxfield è un3D che èto dal team Ember Lab alla celebre software house britannica, mettendo al servizio della compagnia le sue capacità maturate anche sull’interessante action platform in 3D per PS5. Non sappiamo ancora a cosa stia lavorando Maxfield presso, ma è probabile che sia stato posto all’opera su, considerando anche come la sua particolare visione ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kena Bridge

Multiplayer.it

Il co - fondatore di Ember Lab Mike Grier , in una recente intervista sul sito ufficiale di Unreal Engine, ha parlato dell'aspetto diof Spirits e di come gli sviluppatori siano riusciti a mantenere un livello di qualità visiva sia nelle cutscene che nel gameplay. Grier ha spiegato che oltre a utilizzare le stesse ...... nell'attesa poi di provare le nuove esclusive di casa Sony in arrivo nei prossimi mesi, da Returnal aof Spirits .L'environment artist di Kena: Bridge of Spirits, Lucas Maxfield, è passato da Ember Lab a Rare, forse per lavorare a Everwild.. Da Kena: Bridge of Spirits a Rare, Lucas Maxfield è un environment ...Ma i videogiochi hanno ancora bisogno dell'E3? Anziché preparare un intero articolo su questo argomento, basterebbe mostrarvi il calendario.