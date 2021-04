Isola dei Famosi, spunta un fuori onda tra Vera Gemma e Valentina Persia: “Dovresti ringraziare che…” (Di lunedì 26 aprile 2021) spunta un fuori onda piuttosto incandescente tra Vera Gemma e Valentina Persia, subito dopo le Nomination della Puntata de L’Isola dei Famosi. Leggi su comingsoon (Di lunedì 26 aprile 2021)unpiuttosto incandescente tra, subito dopo le Nomination della Puntata de L’dei

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - MarioManca : #Isola e #Fariba: perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - tzfoco : RT @IsolaDeiFamosi: Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - DariaMori1 : RT @IsolaDeiFamosi: Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola -