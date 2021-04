Insulti e frasi razziste a Duncan | ma lui risponde sui social | “La colpa è dei genitori”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo la partita di ieri contro la Roma, il calciatore del Cagliari Alfredha postato sul suo profilo Instagram gliche ha preso suiconannesse: “Manco sei buono per giocare”, “Figlio di b…”, “Te morisse la nonna” e altresimili.ha risposto scrivendo “Lanon è sua ma dei.. Educazione è la chiave! Insegna ai tuoi figli come pensare e non cosa pensare”. Un caso simile successe anche a Simy del Crotone che scelse di non stare in silenzio. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

