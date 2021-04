Il cielo si copre e si prepara una settimana di nuvole e pioggia

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 aprile 2021) Con Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo vediamo come inizia lasotto il profilo del tempo a Bergamo e in tutta la provincia. ANALISI GENERALE Si attenua a partire da lunedì l’anticiclone che ha garantito bel tempo su gran parte della regione nel fine, per l’arrivo di una perturbazione atlantica dalla penisola iberica. Si apre dunque unacaratterizzata da molte nubi e piogge, alternate a schiarite poco frequenti. Le temperature saranno in calo in particolare dalla giornata di martedì e si manterranno in pianura intorno ai 15/17 °C di massima. Un miglioramento del tempo è possibile dal prossimo weekend, ma sono necessarie conferme nel corso della. Lunedì 26 aprile 2021 Tempo Previsto: Fin dal mattinoda irregolarmente nuvoloso a nuvoloso su gran parte ...