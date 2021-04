I luoghi non rituali della memoria (Di lunedì 26 aprile 2021) I luoghi della Resistenza parlano, esprimono una forza simbolica che rievoca fatti, contesti, persone azioni e «motivi della storia». E di rado come in questi anni di crisi pandemica le celebrazioni del 25 aprile hanno assunto di nuovo quell’immagine evocativa disegnata dall’orazione di Piero Calamandrei che nel 1955 invitava i giovani al pellegrinaggio sui luoghi della lotta partigiana per scoprirvi il senso della Costituzione repubblicana. La visita non rituale, nell’anniversario della Liberazione, del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quartiere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 aprile 2021) IResistenza parlano, esprimono una forza simbolica che rievoca fatti, contesti, persone azioni e «motivistoria». E di rado come in questi anni di crisi pandemica le celebrazioni del 25 aprile hanno assunto di nuovo quell’immagine evocativa disegnata dall’orazione di Piero Calamandrei che nel 1955 invitava i giovani al pellegrinaggio suilotta partigiana per scoprirvi il sensoCostituzione repubblicana. La visita non rituale, nell’anniversarioLiberazione, del PresidenteRepubblica Sergio Mattarella nel quartiere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : luoghi non Franceschini: "È un governo di avversari, ma dobbiamo collaborare. E non ci vorrebbe molto" Due i dossier sul suo tavolo: la complessa operazione delle riaperture dei luoghi di spettacolo e i ... Io sono convinto che non ci vorrebbe molto a mantenere, da parte di tutti, un atteggiamento ...

Vaccini, Acquaroli: 'Mancano le dosi per farli nei luoghi di lavoro' ... per poter aprire un'ampia campagna di vaccinazione nei luoghi di lavoro mettendo in sicurezza la ... 'Non è una gara tra Regioni - dice Acquaroli - è importante procedere tutti insieme per consentire al ...

I luoghi non rituali della memoria | il manifesto Il Manifesto Spari ai braccianti, ma lo Stato dov’è? La filiera agroalimentare italiana, con un valore di oltre 538 miliardi di euro (Mediobanca), si regge su questi bassifondi dell’umanità abitati da bambini, donne e uomini che vivono tra cumuli di rif ...

Franceschini: «È un governo di avversari, ma dobbiamo collaborare. E non ci vorrebbe molto» I mesi passati hanno visto forti proteste della gente di spettacolo. Ora, da ieri, per le riaperture delle sale nelle zone gialle è tutto deciso e in vigore: ingressi al 50% delle capienze, distanziam ...

